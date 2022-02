Unter den Stichworten Inklusion und Integration ist die Teilhabe von behinderten Kindern in Regelschulen längst geübte Praxis. Dass dies gelingt, daran haben individuelle Assistenten verschiedener Träger einen großen Anteil. Einer dieser Träger im AK-Land ist der Hiba, ein Verein mit Sitz in Wissen. Und da Bildung nicht erst mit dem Tag der Einschulung beginnt, begleiten dessen Mitarbeiter seit rund einem Vierteljahr auch zunehmend behinderte Mädchen und Jungen in Kindergärten.