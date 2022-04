Einstimmig hat der Ortsgemeinderat Heupelzen in seiner jüngsten Sitzung den Doppelhaushalt 2022/23 beschlossen. Im laufenden Jahr sind Investitionen in Höhe von 316.000 Euro vorgesehen. Diese Mittel werden für den Endausbau des Baugebietes „Lindenweg“, die Gestaltung des Umfeldes am Dorfgemeinschaftshaus und die Restfinanzierung des Dorfgemeinschaftshauses verwendet, wie Ortsbürgermeister Rainer Düngen mitteilt.