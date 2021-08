Heuballen und Sachen gespendet: Landwirte und Bürger engagieren sich für Flutopfer im Ahrtal

Dutzende Landwirte aus dem Westerwald sind in den ersten Tagen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal mit ihren Maschinen zur Stelle gewesen, um tatkräftige Soforthilfe zu leisten. Und auch jetzt, wo die gröbsten Arbeiten erledigt sind, lässt die Hilfsbereitschaft nicht nach, wie die Westerwälder Bezirksgeschäftsstelle des Bauernverbands Rheinland-Nassau in Hachenburg berichtet.

Dorthin haben sich, so heißt es in einer Pressemitteilung, viele Landwirte gewandt und Hilfe in Form von Heu-, Silo- oder Strohlieferungen sowie Weideflächen und Pensionsunterbringung von Nutztieren angeboten.

Die ehrenamtliche Helferin Anett Herold aus Rotenhain hat über Kontakte an die Ahr diese Hilfsangebote mit Nachfragen von dortigen landwirtschaftlichen Betrieben überein gebracht und bereits ein halbes Dutzend Lieferungen in das betroffene Gebiet organisiert.

So spendeten auch die Landwirte Manfred Lindenpütz und Constantin Schäfer aus Breitscheidt Heuballen, die – wie in anderen Fällen auch – von einem Transportunternehmen aus der Region kostenlos transportiert wurden. Spender fanden sich auch für die zur Lagerung der Ballen benötigten Abdeckvliese und Paletten.

Drei Spendenaktionen gestartet

Mit drei Spendenaktionen hat sich seit der Flutkatastrophe im Ahrtal auch der VfL Oberlahr/Flammersfeld an der Unterstützung der Betroffenen beteiligt. So wurden beim ortsansässigen Getränkehändler Müller in Oberwambach Wasserkisten im Wert von 500 Euro bestellt, um die Trinkwasserversorgung der Bewohner im Ahrtal zu unterstützen. Am nächsten Wochenende startete der Verein eine Sammelaktion über die sozialen Medien.

Die Resonanz der Bewohner im Umkreis war überwältigend. In wenigen Stunden wurden Lebensmittel, Hygieneartikel, Kinderspielzeug, Kleidung und vieles mehr in so großer Menge gespendet, dass ein Aufnahmestopp erfolgen musste. Ein Lkw brachte die Sachspenden ins Logistikzentrum am Nürburgring zur Weiterverteilung in die Krisengebiete.

Nach dem Erfolg der beiden Spendenaufrufe trugen die Kicker das Pokalspiel am 31. Juli in Oberlahr als Benefizspiel zugunsten der Flutbetroffenen aus. Ein Kuchenverkauf wurde organisiert, bei dem laut Pressemitteilung stolze 1100 Euro für eine von der Flut betroffene Familie im Ahrtal gesammelt werden konnte.

Weitere Spendenangebote werden gern angenommen. Kontakt: Anett Herold, Tel. 0176/20082868, oder Kreisbauernverband, Tel. 02662/95840