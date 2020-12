Herkersdorf

Es ist erst knapp drei Jahre her, da wurde im großen Stil an die Kindertagesstätte „Im Wiesengrund“ in Herkersdorf-Offhausen angebaut, sodass hier eine Gruppe mehr eingerichtet werden konnte. Dann machte 2018 ein größerer Wasserschaden im Stammgebäude eine größere Renovierung nötig – und jetzt heißt es: Es muss schon wieder angebaut werden! Doch den damit einhergehenden Stress im Kita-Alltag nimmt das Team im „Wiesengrund“ gerne auf sich: Denn die geplante neue Mensa für die Kinder sowie im ersten Stock ein großer Personalraum waren längst dringend nötig geworden und werden freudig begrüßt. Im Stadtrat Kirchen wurde jetzt der entsprechende Auftrag an den Architekten vergeben.