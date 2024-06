Plus Herdorf

Herdorfer Kultkneipe neues Leben eingehaucht: Wie Dennis Dapprich Erfüllung als Wirt fand

i Dennis Dapprich hat sich mit der Übernahme der Bahnhofskneipe einen Traum erfüllt. Die damit verbundene Freude merkt man ihm bei einem Besuch sofort an. Foto: Daniel-D. Pirker

Dennis Dapprich hat sich mit der Übernahme der Bahnhofskneipe in Herdorf einen Traum erfüllt. Die damit verbundene Freude merkt man ihm bei einem Besuch sofort an. Erst seit wenigen Monaten ist er in die Branche eingestiegen, doch er wirkt, als wäre er seit Längerem in der Gastronomie tätig ist. Allerdings war der Weg dahin kein einfacher.