Herdorf/Koblenz

Drei Studienarbeiten hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz am Freitag mit dem diesjährigen Hochschulpreis der Wirtschaft ausgezeichnet. Zu den glücklichen Preisträgern gehört auch die Mitarbeiterin eines der großen Aushängeschilder in der heimischen Unternehmenslandschaft: Die 29-jährige Nayeli Carrion Saldañaaus Siegen arbeitet bei der Firma Thomas in Herdorf (vielen als Thomas Magnete bekannt) und konnte bei der IHK mit ihrer Abschlussarbeit für die Universität Siegen überzeugen. Titel: „Untersuchung von magnetischen Oberflächeneigenschaften in Korrelation zu magnetischen Zustandskurven von weichmagnetischen Eisenwerkstoffen“.