Herdorf

Die Großbaustelle schreitet voran: Wer durch Herdorf fährt, der kann gegenüber vom Hüttenhaus tagtäglich den Fortschritt bei der Entstehung der „neuen Stadtmitte“ bestaunen. Am künftigen Fachmarktzentrum stehen inzwischen alle Wände, und die Fläche der neuen Sporthalle ist schon komplett eingeschalt. Gleich nebenan zeichnet sich bereits der Grundriss des neuen Aldi ab, und am künftigen Kreisel am Tedox-Markt, dort, wo die umgelegte Schneiderstraße (L 284) wieder auf ihre „alte“ Streckenführung trifft, werden zurzeit Versorgungsleitungen eingebaut.