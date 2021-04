Wer in der Nähe der Herdorfer Waldstraße wohnt oder manchmal dort spazieren geht, der wird sich in den vergangenen Tagen womöglich darüber gewundert haben, warum neuerdings manchmal Schafsgeblöke in der Gegend zu hören ist. Des Rätsels Lösung: Franziska Schacht und ihr Freund Michael Köhler haben sich fünf Coburger Fuchsschafe angeschafft.