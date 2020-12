Herdorf

Strahlende Gesichter in Herdorf: Nach gut eineinhalbjähriger Bauzeit ist auf dem Gelände „Alte Hütte“ am Mittwochabend das neue Fachmarktzentrum „H-Plus Carré“ offiziell eröffnet worden. In einer Feierstunde, die mit rund 120 geladenen Gästen in einem Zelt unter Corona-Schutzvorkehrungen stattfand, lobten die Redner – darunter Stadtbürgermeister Uwe Erner, Landrat Peter Enders sowie die Investoren und Gesellschafter unisono die gute Zusammenarbeit bei dem Großprojekt und betonten dessen städtebauliche wie ökonomische Bedeutung für Herdorf.