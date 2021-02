Herdorf: Die „Dodde“ bringt den Karneval ins Haus

Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) Herdorf ist bekanntermaßen ein Garant für beste närrische Unterhaltung im Städtchen und darüber hinaus. Viele Sitzungen genießen Kultstatus, und so manche Karnevalsdame ist schon seit Jahrzehnten dabei. Bei den Sitzungen der Frauengemeinschaft bebt der Knappensaal regelmäßig. Nicht nur zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag herrscht da Ausnahmezustand. Vorbereitungen und Sitzungen finden schon Wochen zuvor statt. In dieser Woche hätte sich die Herdorfer kfd auf die Zielgerade geschunkelt und getanzt und wäre sicherlich in karnevalistischer Bestform.