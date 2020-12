Herdorf

Eine Fernsehreportage im Oktober, in der die enormen coronabedingten Einschränkungen in Seniorenheimen thematisiert wurde, brachte die Familie Thomas von der Christlichen Gemeinde Herdorf auf den Gedanken, dass sie hier, besonders in der Weihnachtszeit, ein Zeichen setzen möchten. Mari Thomas kam dabei das Kinderlied „Kommt, wir wollen ein Licht anzünden“ von Rolf Zuckowski in den Sinn. Die Initiatorin nahm sich den Gedanken zu Herzen und setzte ihn umgehend um.