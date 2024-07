Plus Helmenzen Helmenzer legt dort auf, wo andere Urlaub machen: Guiliano Errico ist als DJ in Musikszene angekommen Von Annika Stock i Guiliano Errico legte schon bei Events an wunderschönen Stränden, in Klubs oder bei Gala-Abenden auf. Er liebt es, dort als DJ zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Foto: Guiliano Errico Guiliano Errico aus Helmenzen ist stolz: Der Hobby-DJ hat am 18. Juli seine erste Single herausgebracht. Vor fünf Jahren hat der heute 26-Jährige angefangen, als Hobby-DJ „DJ ERRIC'O“ aufzulegen. Unsere Zeitung hatte im November 2023 zuerst über den Hobby-DJ berichtet. „Nach dem Bericht in der Rhein-Zeitung ist viel passiert“, berichtet der 26-Jährige im Telefongespräch. Er legt im Bereich House-Music/Electronic-Dance-Music auf. Lesezeit: 3 Minuten

Anfang Januar 2024 wurde er von „Big City Beats“ und dem DJ Bedrud zum Event „ World Club Dome“ eingeladen, um Kontakte zu knüpfen und Projekte zu besprechen. Danach folgten im Januar Auftritte in Österreich (Salzkammergut) sowie in München (Goldene Rakete). Am 17. Februar trat er bei der „Big City ...