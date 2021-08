„Als wir zum ersten Mal in Altenburg ankamen und die Zerstörung sahen, die die Flutwelle hinterlassen hat, war es erst mal still im Auto. Wir konnten nichts sagen.“ So beschreibt Peter Koch seine ersten Eindrücke vom Katastrophengebiet an der Ahr. „Und egal, welche Bilder du im Fernsehen gesehen hast“, fügt sein alter Freund Franz-Josef Hensel hinzu: „Vor Ort – das ist was anderes. Das kann man nicht beschreiben.“