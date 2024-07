Plus Kirchen

Heimatverein Kirchen feiert Geburtstag: 40 Jahre Erinnerung lebendig gehalten

i Insbesondere dürfen sich die Besucher der Kirchener Heimattage auf Einblicke in das traditionelle Schusterhandwerk freuen. Einen ersten Eindruck geben (von links) Johannes Pfeifer, Eva Fischer und Hubertus Hensel vom Vorstand des Heimatvereins. Foto: Daniel-D. Pirker

Die Spuren, die der Heimatverein Kirchen in der Stadt hinterlassen hat, sind so vielfältig wie nachhaltig. Auch nach weiteren 40 Jahren werden sie das Stadtbild prägen. So alt ist der Traditionsverein nämlich. Am Wochenende wird der runde Geburtstag gefeiert. Wie in jedem Jahr laden die Aktiven um den Vorstandsvorsitzenden Hubertus Hensel zu den Heimattagen am Heimatmuseum ein, die am Samstag und Sonntag stattfinden.