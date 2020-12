Kirchen

Nach einer heftigen Diskussion um ein neues Layout kommt das Kirchener Heimatblatt nun in die Endphase, in den Druck. Als einige Autoren des Heimatblattes diesen Gedanken äußerten, ahnten sie nicht, was sie damit angestoßen hatten. Eine heftige Diskussion um ein neues Layout des Heimatblattes entbrannte und darüber hinaus auch um ein neues Layout für alle Schriftprodukte des Heimatvereins, also auch für Briefe und Plakate. Schließlich sollte ein Wiedererkennungswert auf jeden Fall erhalten bleiben.