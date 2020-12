Gebhardshain

„Gebhardshain, da kauf ich ein!“ lautet das Motto der örtlichen Werbegemeinschaft. Deren Mitglieder nahmen auch an der Aktion „Heimat shoppen“ teil. Am 11. und 12. September riefen die Werbegemeinschaften und Aktionskreise zum „Heimat shoppen“ auf. Diese Aktion, so die Werbegemeinschaft, begeistere jedes Jahr immer mehr Menschen und lade zum Einkaufen im lokalen Handel ein.