Heimatshoppen im Kreis Altenkirchen: Einzelhandel preist die Vielfalt vor Ort an

i IHK-Regionalgeschäftsstellenleiterin Kristina Kutting (links) war am Freitag im Kreis Altenkirchen unterwegs, um 15.000 Tüten für die Aktion Heimatshoppen zu verteilen. Neben Betzdorf und Wissen machte sie auch Station in Altenkirchen, wo sich ebenfalls Einzelhändler, Stadt und Aktionskreis Vielfalt auf die Tüten schreiben. Foto: Sonja Roos

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt? Angelehnt an Goethes weise Worte könnte man auch den Blick in die eigene Region werfen und die Schönheiten dort entdecken. Das gilt sowohl für den Tourismus, als auch für den Einzelhandel.