Gebhardshain/Elkenroth/Rosenheim

Seit Jahren schon arbeitet der Gebhardshainer Heimatforscher Norbert Lorsbach (69) an einem Urkundenbuch über die Region, das zum 800. Geburtstag des Dorfes erscheinen soll. In dem akribisch recherchierten Werk werden nicht nur Urkunden zu Gebhardshain, dem dortigen Adelsgeschlecht, der dortigen Pfarrei und dem dortigen Gericht enthalten sein, sondern auch solche zu den Filialorten der mittelalterlichen Pfarrei Gebhardshain. Deshalb dürfte es nicht nur für die Gebhardshainer selbst, sondern auch für die Bewohner der anderen Dörfer ringsum von Interesse sein. Unter anderem gelang Lorsbach eine Entdeckung: Die früheren Kapellen in Elkenroth und Kotzenroth, dem heutigen Rosenheim, sind viel älter, als man bislang dachte.