„Heimat shoppen“: Lokale Unternehmen starten Aktionstage im September

Auch in diesem Jahr wirbt der heimische Einzelhandel im Rahmen der Aktion „Heimat shoppen“ für den Einkauf vor der Haustür. Sieben Werbegemeinschaften und Zusammenschlüsse aus dem AK-Land beteiligen sich an den Aktionstagen am Freitag, 10. September, sowie am Samstag, 11. September. Mit im Boot sind Betzdorf, Altenkirchen, Wissen, Daaden, Herdorf, Gebhardshain und Niederfischbach.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) unterstützt die lokalen Unternehmen, hat für diesen Aktionszeitraum diverse Werbegemeinschaften mit einer umfangreichen Werbemittel-Palette aus Papiertaschen, Plakaten und Luftballons ausgestattet.

„Wir Händlerinnen und Händler freuen uns dieses Jahr ganz besonders darauf, unseren Kundinnen und Kunden wieder ein mit Events angereichertes Einkaufserlebnis zu bieten. Heimat shoppen war noch nie so wichtig wie in diesem Jahr, um auf die Rolle des inhabergeführten Einzelhandels im sozialen Miteinander hinzuweisen. Wir möchten die Corona-Krise hinter uns lassen und positiv in die Zukunft des Einkaufens starten“, so Hildegard Kaefer, Vizepräsidentin der IHK Koblenz.

Der Aktionskreis Altenkirchen wird die beiden Aktionstage zu einer ganzen Woche erweitern. Neben vielen Angeboten und kleinen Präsenten der teilnehmenden Einzelhändler können die Kunden in der Kreisstadt in der Zeit von Samstag, 4. September, bis Sonntag, 12. September, an einem Gewinnspiel (Hauptpreis ist ein Einkaufsgutschein in Höhe von 300 Euro) teilnehmen.

Abgerundet wird die „Heimat-shoppen-Woche“ durch den verkaufsoffenen Sonntag am 12. September von 13 bis 18 Uhr. An diesem Tag findet ebenfalls der „Stadtmarkt Altenkirchen – Kunsthandwerk – Regionales – Trödel“ ab 11 Uhr auf dem Schlossplatz statt.

Organisiert durch die Aktionsgemeinschaft „Treffpunkt Wissen“ schließt sich zum Beispiel auch der Wissener Einzelhandel der landesweiten IHK-Aktion an. Hier weist man darauf hin, dass der stationäre Einzelhandel nicht nur „Versorger“, sondern auch Arbeitgeber, Ausbilder, Stadtgestalter und Eventmanager ist. Der Konsument nehme durch seinen Einkauf beim stationären Handel direkten Einfluss auf seine unmittelbare Umgebung sowie auf attraktive und lebendige Innenstädte.

Bei den teilnehmenden Einzelhandelsgeschäften, Dienstleistern und Apotheken in Wissen werden dafür an beiden Tagen Gewinnkarten an die Kunden übergeben. Mit diesen Gewinnkarten ist sowohl ein Gewinn direkt vor Ort möglich als auch einer der großen Hauptpreise bei der Schlussziehung.

Mehr zu der Initiative auf www.heimat-shoppen.de