Es ist wohl nicht die beste Adresse der Kreisstadt. Randale und Gewalt in einem Mietshaus am Altenkirchener Stadtrand haben in dieser Woche das Amtsgericht Altenkirchen beschäftigt. Angeklagt waren zwei Mieter (40 und 27 Jahre alt) wegen zwei jeweils gemeinschaftlicher tätlicher Angriffe auf einen Hausnachbarn im März 2021.