Kreis Altenkirchen

Von ihrem Selbstorganisationsrecht macht kommende Woche die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Gebrauch. Dieses Recht ermöglicht nämlich, dass die Kommune auch in Zeiten, in denen Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit grundsätzlich untersagt sind, den Verbandsgemeinderat zu einer Sitzung einberufen kann. Diese soll am Mittwoch, 29. April um 17.30 Uhr in der Wiedhalle in Neitersen stattfinden. Dies ist laut Bürgermeister Fred Jüngerich auch dringend notwendig.