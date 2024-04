Plus Weyerbusch Haushaltsplan 2024/2025: Ortsgemeinderat Weyerbusch beschließt neue Tennisplätze Von Annika Stock i Über den Verkauf der Tennisplätze an die Firma ETU Software GmbH wurde in der nicht öffentlichen Sitzung im Rat abgestimmt. Foto: Dietmar Winhold Der Ortsgemeinderat Weyerbusch trat jüngst in der Hottgenroth-Akademie Sonnenhof zusammen, um über den Haushaltsplan für die Jahre 2024/2025 abzustimmen. „Der Haushaltsplan hat sich für uns sehr positiv entwickelt, wir müssen keine Kredite aufnehmen“, berichtet Ortsbürgermeister Dietmar Winhold im Gespräch mit der RZ. Lesezeit: 4 Minuten

„Wir haben keine Verpflichtungsermächtigungen einzuplanen, die Steuerhebesätze bleiben in Weyerbusch in den beiden nächsten Jahren gleich. Wir haben die Steuerhebesätze ja zuvor angepasst, da das Land ja damals gesagt hat, dass wir an den Steuerschrauben drehen sollen, das haben wir auch gemacht", so Winhold. In Weyerbusch beträgt der Hebesatz bei der ...