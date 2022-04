Das Damoklesschwert des Haushaltssicherungskonzepts prägt derzeit einen Großteil der Zukunftsplanungen in der Verbandgemeinde Wissen – nicht alles, was wünschenswert ist, kann umgesetzt werden. Das hat sich auch in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats gezeigt, in der unter anderem die Zukunft von Sportstätten in der VG auf der Tagesordnung stand.