Altenkirchen

Haushaltsgerät fängt Feuer: Wohnungsbrand in der Fußgängerzone Altenkirchen

Zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines Geschäftshauses in der oberen Fußgängerzone Wilhelmstraße/Hofstraße in Altenkirchen wurden am Sonntagabend gegen 18 Uhr die Feuerwehren aus Altenkirchen und Neitersen sowie ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr Berod alarmiert.