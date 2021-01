Neitersen

Neitersen-Obernau. Zu einem Gebäudebrand mit Menschenrettung wurden am Samstagvormittag gegen 9.50 Uhr die Feuerwehren aus Neitersen und Flammersfeld sowie einige Teileinheiten der Nachbarwehren durch die Leitstelle Montabaur in den Neiterser Ortsteil Obernau alarmiert. Die beiden Personen die beim Brand in dem Wohngebäude in der Sonnenstraße waren, konnten sich aus eigener Kraft ins Freie retten. Die Hausbewohnerin wurde zur Sicherheit in ein Krankenhaus eingeliefert.