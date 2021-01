Daaden/Langenbach b.K

Der Kampf gegen Corona – an kaum einem anderen Ort wird er so verzweifelt geführt wie in den Pflege- und Senioreneinrichtungen. Was ein Ausbruch dort anrichten kann, hat sich auch im AK-Land schon mehrfach in trauriger Weise gezeigt. Seit Monaten arbeiten die Pflegekräfte an den Grenzen der Belastbarkeit oder darüber hinaus – immer mit dem Hintergedanken, welche Folgen eine eigene Infektion haben kann. Gleichzeitig stellen Maßnahmen wie Besuchsverbote und häusliche Isolation die Heimbewohner und deren Angehörige psychisch und emotional auf eine harte Belastungsprobe.