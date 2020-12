Kirchen

Die Stadt Kirchen komme beim Haushaltsplan 2021 mit einem „blauen Auge“ davon, sagte Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Die Stadt sei finanziell von der Pandemie nicht so hart getroffen. Dennoch sinke der Anteil an der Einkommenssteuer gegenüber 2019. Damals waren es über vier Millionen Euro, nun wird mit 3,7 Millionen gerechnet. Bei der Gewerbesteuer bleibe die Stadt relativ konstant. Der Ansatz geht von Einnahmen über 2,3 Millionen Euro aus, höher als in diesem Jahr.