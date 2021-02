Hartes Ringen um Entlastung der Kommunen: Kreis Altenkirchen senkt die Umlage um einen Prozentpunkt

So ein bisschen erinnerte die erste Sitzung des Kreistags in Form einer Videokonferenz an die Übertragung des Grand Prix Eurovision in den 1960er-Jahren, als eine mehr oder weniger genervte Moderatorin versuchte, die Punkte aus verschiedenen europäischen Ländern einzusammeln. Denn auch am Montagnachmittag lief die Abstimmung alles andere als störungsfrei ab – als es nicht darum ging, ein Siegerlied zu küren, sondern den Kreishaushalt 2021 zu verabschieden. Um es vorwegzunehmen: Bei sieben Enthaltung ist das Zahlenwerk angenommen worden. Grüne und Linke stimmten nicht mit Ja, weil sie die zuvor beschlossene Senkung der Kreisumlage um einen Punkt auf 44,5 Prozent nicht mittragen wollten. Diese Reduzierung hatten CDU und FWG in zwei getrennten Anträgen auf die Tagesordnung gebracht. Dem stimmten 23 der 39 großteils digital zugeschalteten Kreistagsmitglieder zu, 14 lehnten ab, 2 enthielten sich. 36 „Besucher“ folgten in der Spitze der Übertragung auf Youtube.