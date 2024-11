Plus Hamm Hans Schmidt aus Hamm blickt zurück: Zeiten in Kommunalpolitik haben sich geändert Von Sonja Roos i Hans Schmidt war 30 Jahre lang kommunalpolitisch aktiv. Mit unserer Zeitung schaut er auf Dinge, die sich in diesem Bereich verändert haben in dieser Zeit. Foto: Sonja Roos Wie hat sich eigentlich die Kommunalpolitik in den vergangenen Jahren verändert? Geht man friedlicher miteinander um oder gibt es eher mehr Streit? Was zählt die Parteizugehörigkeit noch und war es früher einfacher, „in Amt und Würden“ zu sein? Fragen, mit denen wir Hans Schmidt konfrontiert haben, der 30 Jahre im Verbandsgemeinderat Hamm saß und dazu noch 20 Jahre Ortsbürgermeister der Gemeinde war. Lesezeit: 3 Minuten

Schmidt ist Jahrgang 1946, kommt gebürtig aus Breslau, ist aber in Niedersachsen aufgewachsen. Studiert hat er Lehramt in Koblenz und kam 1969 mit seiner Frau nach Hamm an die damalige Hauptschule, an der er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2010 als Lehrer tätig war. Er hat drei Töchter und ...