Wissen

Was bereits im Mai geplant war – damals wäre das Buch noch brandneu gewesen – findet nun am Sonntag, 18. Oktober, statt: Der Gründer der Westerwälder Literaturtage, Hanns-Josef Ortheil, stellt seinen Hemingway-Roman „Der von den Löwen träumte“ vor. Literaturfreunde treffen sich dazu ab 18 Uhr im Kulturwerk in Wissen.