Siegen

Ein Beziehungsstreit zwischen einem 39-Jährigen und seiner 35-jährigen Ehefrau, der die Polizei in Siegen schon seit einiger Zeit beschäftigt, ist am Dienstag eskaliert. Nach einer Meldung der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein kam es am Nachmittag zu einem erneuten Streit, in dessen Verlauf der Mann seiner Noch-Ehefrau das Handy entwendete und sich in einer Büro- und Lagerhalle im Bereich Fludersbach einschloss.