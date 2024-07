Plus Hamm

Hamm: Seit 50 Jahren führt Norbert Grüttner Besucher durchs Raiffeisenmuseum

i Norbert Grüttner lebte nicht nur in Raiffeisens Geburtshaus, der pensionierte Lehrer macht dort im Museum schon seit 50 Jahren Führungen für Besucher. Foto: Sonja Roos

Mit Norbert Grüttner durch das Raiffeisenmuseum zu laufen, ist gleich im doppelten Sinn ein Ausflug in die Vergangenheit, denn kaum jemand hat einen so engen Bezug zu diesem Gebäude und weiß darüber hinaus so viel darüber wie der pensionierte Lehrer.