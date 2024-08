Plus Hamm Hamm hat neuen Ortschef: Thomas Christmann will erste Aufgaben schnell angehen Von Thomas Hoffmann i Stabwechsel im Gemeindeamt: Bei der konstituierenden Ratssitzung am Dienstag wurde Thomas Christmann (untere Reihe, Bildmitte) zum neuen Ortsbürgermeister von Hamm gewählt. Er bedankte sich bei seinem Vorgänger Bernd Niederhausen, der die Geschicke der Gemeinde 15 Jahre lang geleitet hatte. Christmann zur Seite stehen die Beigeordneten Jochen Seelhammer (untere Reihe, 2. von links), Dirk Sälzer (untere Reihe, 3. von links) und Andreas Plett. Foto: Thomas Hoffmann Nach den Kommunalwahlen vom 9. Juni war lange Zeit unklar, wer die Ortsgemeinde Hamm als Bürgermeister führen wird. Bernd Niederhausen, der 15 Jahre lang die Geschicke des Ortes geleitet und beispielsweise die Gestaltung des Platzes, auf dem heute unter anderem der Rewe-Markt sein Domizil hat, sowie erste Grundsteine für die Um- und Neugestaltung des Raiffeisen-Geburtshauses samt weiterer Gebäude zu einer „Museumsinsel“ angestoßen hatte, stand für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung. Lesezeit: 3 Minuten

Nur gut, dass am Dienstag im Hammer Kulturhaus mit Thomas Christmann vonseiten der FWG-Fraktion ein Kandidat präsentiert wurde, der die Gemeinde mit Tatkraft und Teamgeist in die Zukunft führen möchte. Mit einem Wahlergebnis von zwölf Jastimmen, fünf Neinstimmen und einer Enthaltung wurde Christmann von den Ratsmitgliedern gewählt. Dank an Amtsvorgänger gerichtet „Ich ...