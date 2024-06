Plus Pracht Hamm: Generalversammlung der Volksbank beschließt Ausschüttung von 6,25 Dividende Von Sonja Roos i Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Volksbank Hamm mit den Geehrten, die bei der diesjährigen Generalversammlung im Erholungsheim Hohe Grete in Pracht für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden. Foto: Sonja Roos Es war eine besondere Generalversammlung der Volksbank Hamm in diesem Jahr, denn der Abschied Heinz-Georg Schumachers schwebte über der Veranstaltung, zu der 56 stimmberechtigte Mitglieder erschienen waren. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende eröffnete nach mehr als drei Jahrzehnten im Amt zum letzten Mal die traditionelle Sitzung. Lesezeit: 3 Minuten

Im 103. Jahr des Bestehens der Bank konnten die beiden Vorstände Sven Gewehr und Thomas Kölzer durchaus Positives berichten, trotz nicht ganz einfacher Zeiten. Inflation, Zinsentwicklung und Fachkräftemangel, dazu die anhaltenden Kriege in der Ukraine und in Nahost – die Unternehmen seien zögerlich geworden bei Investitionen, so Sven Gewehr. Trotzdem seien ...