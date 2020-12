Hamm

Kurz vor dem allgemeinen Lockdown tagte der Ortsgemeinderat von Hamm an ungewöhnlichem Ort – erstmals in der Großsporthalle. Zig Zuhörer hätten also Platz gehabt, aber dies ist in der Regel nicht zu erwarten und wäre in Corona-Zeiten auch nicht zu vertreten. Was die Bürger zu hören bekommen hätten, waren lediglich einige Formalien, die Ortsbürgermeister Bernd Niederhausen zudem in zügigem Tempo abarbeitete.