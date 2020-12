Betzdorf/Wissen

Während Hallensportler im Westerwaldkreis wieder trainieren dürfen, schauen Sportler aus dem AK-Land in die Röhre – Kreis und Kommunen als Träger halten an ihrem Entschluss, die Sporthallen nicht zu öffnen, fest. Anders sieht es in der Nachbarschaft aus: In Bad Marienberg und auch in Höhr-Grenzhausen haben beispielsweise Tischtennisspieler nach der mehrmonatigen Zwangspause die Platten wieder aufgestellt, und sind selbst redend froh darüber: „Heute konnte es endlich losgehen. Vielen Dank an die Verantwortlichen der Stadt und der VG Höhr-Grenzhausen, dass wir endlich wieder trainieren können. Das ist leider nicht selbstverständlich“, äußert sich der Verein Sportfreunde Höhr-Grenzhausen.