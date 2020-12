Betzdorf

Pater Wilhelm von Rüden ist die Freude anzumerken, dass er nicht mehr alleine am Altar stehen muss. „Ich bin froh und dankbar, dass eine kleine Gemeinde zusammengekommen ist“, sagt der Kooperator der katholischen Pfarrreiengemeinschaft Kirchen-Betzdorf nach der Messe in der St.-Ignatius-Kirche in Betzdorf. Die Seelsorgeeinheit hat auf die positiven Signale des Landes Rheinland-Pfalz schnell reagiert, sodass bereits am Sonntag die ersten Gottesdienste in Betzdorf, Scheuerfeld und Kirchen gefeiert werden konnten.