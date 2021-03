Nein, krähen kann der Hahn, der am Vereinshaus der evangelischen Gemeinschaft in Niederdreisbach steht, nicht. Aber er ist der erste Blickfang auf dem Osterweg, den Mitglieder der Gemeinschaft angelegt haben. Anhand von vier Stationen werden die Besucher eingeladen, sich mit der österlichen Geschichte zu beschäftigen. „Sich in Bewegung setzen, entdecken und erleben, was Karfreitag und Ostern bewirken kann“, heißt es im Flyer. Angebrachte Texte mit den Erzählungen aus der Bibel helfen dabei.