Freusburg

Die Idee der Grünen im Stadtrat Kirchen, an der historischen Freusburg eine Hängeseilbrücke über das Burbachtal zu errichten, ähnlich der an der Geierlay im Hunsrück (die RZ berichtete), dürfte so gut wie erledigt sein. Groß ist der Widerstand bei den Anwohnern im Dorf – Kirchens Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen wurde neulich eine Liste mit 111 Unterschriften überreicht, die sich gegen das Touristikprojekt aussprechen. Hundhausen hatte von Anfang an erklärt, er werde so ein Vorhaben – buchstäblich – nicht über die Köpfe der Anwohner hinweg entscheiden. Damit ist eines der vielversprechendsten Bauprojekte der vergangenen Jahrzehnte gestorben.