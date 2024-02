Plus Betzdorf Gymnasium statt Stadthalle: Ärger um den Ort der Blutspende Betzdorfer Bürger, die regelmäßig Blut spenden, wurden am 31. Januar überrascht. Statt in der Stadthalle war der Spendetermin des Blutspendedienstes im Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums. Einige waren darüber nicht erfreut. Was war der Grund? Von Thomas Leurs

Der jüngste Blutspendetermin des DRK-Blutspendedienstes am 31. Januar in Betzdorf hat Unstimmigkeiten ausgelöst. Darauf hat eine Leserin unsere Zeitung aufmerksam gemacht. Eigentlich hätte der Termin, wie gewohnt, in der Stadthalle stattfinden sollen, doch diesmal musste das DRK in die Klassenräume des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums ausweichen. „Dort war viel weniger Platz und für ...