Und dann singt David Hasselhoff seinen Song: „Looking for Freedom“, auf der Suche nach Freiheit. Die beiden Stammkursleiterinnen Jeanette Kern und Angela Isenberg haben das Lied in ihr Grußwort eingebaut. Sie sprechen nicht live vor Ort, sondern via Internet. Zum ersten Mal hat das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen „seine“ Abiturienten in Form einer digitalen Entlassfeier, gestaltet von einem Musikensemble, verabschiedet.