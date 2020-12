Betzdorf

Am 1. März, so die aktuellen Planungen, geht die „Hausarztpraxis Betzdorf“ an den Start. Die Praxisräume befinden sich in der Wilhelmstraße 122 im sogenannten TÜV-Gebäude. Auf rund 190 Quadratmeter Fläche werden hier Hausärzte tätigen werden, erläuterte gestern Mittag Jakob Wiens (41) aus Hamm. Er ist Arzt und in dem Fall auch Unternehmer. Denn Träger der „Hausarztpraxis Betzdorf“ wird die MVZ Wiens GmbH aus Hamm sein. Geschäftsführer ist Jakob Wiens.