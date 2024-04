Plus Betzdorf/Kirchen Gute Nachricht fürs Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen: Bibliothek wieder geöffnet Von Claudia Geimer i Den Vorlesetag an der Schule nutzte das Gymnasium, um die offizielle Wiederöffnung der „Bibo“ zu feiern. Foto: Claudia Geimer Gute Feen gibt es nur in Märchenbüchern. Obwohl der Schulleitung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen um Direktorin Simone Kraft Marijke Kamphus wie eine gute Fee vorkommen muss. Denn die Mutter von drei Kindern auf dem Gymnasium aus Kirchen ist der neue gute Geist der Schulbibliothek. Lesezeit: 3 Minuten

Dank ihres ehrenamtlichen Engagements kann die „Bibo“ seit Januar wieder in der Unterrichtszeit von 8 bis 13 Uhr geöffnet sein. Wenn allein die Lehrer sich kümmern müssten – „könnten wir das nicht stemmen, nur in den Pausen“, unterstreicht Schulleiterin Kraft in einem Pressegespräch. So sei das Wirken von Marijke Kamphus ...