Denkt man an Hopfen, liegt der Gedanke an ein kühles Bier nicht fern. Die Hopfenbuche dagegen ist gar nicht mal so durstig: „Sie kommt mit relativ wenig Wasser aus“, schmunzelt Werner Schultheis. Er muss es wissen, er ist seit 43 Jahren Garten- und Landschaftsbauer. Und so war seine Expertise gefragt, als es kürzlich darum ging, in Wallmenroth acht zukunftsfeste Bäume anzupflanzen, die möglichst gut mit den Herausforderungen des Klimawandels zurechtkommen.