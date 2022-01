Grüße aus dem „alten Betzdorf“: Historische Postkarten zeigen die Stadt an Sieg und Heller

Plus

Der Begriff „Jäger und Sammler“ weckt Erinnerungen an schwierige Zeiten der Beschaffung von Nahrung und Dingen des täglichen Gebrauchs. Doch mal ehrlich – was wäre heute die Welt der Hobbyleute ohne das Jagen und Sammeln, ohne das Suchen, Beschaffen, Sortieren, Horten und Aufbewahren? Das gilt besonders für Fund- und Einzelstücke mit gewisser Herkunft, zu besonderen Themen oder Sachgebieten. Eines dieser Felder, an denen sich viele Sammler mit Bezug zur Heimatgeschichte erfreuen, sind historische Postkarten.