Plus Seelbach/Hamm

Grünes Abitur: Seelbacherin Juliane Templin hat sich Traum vom Jagen erfüllt

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Die 37-jährige Juliane Templin aus Seelbach bei Hamm hat im letzten Jahr ihren Jagdschein gemacht und bewährt sich nun als Jungjägerin. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Wenn sich Juliane Templin daran zurückerinnert, was einst ihre Faszination für die Jagd ausgelöst hat, dann fallen ihr spontan zwei Erlebnisse aus ihrer Kindheit ein. „Ich wurde in einer Jägerfamilie groß und bin mit meinem Vater immer in die Wiesen gegangen, wenn dort gemäht werden sollte. Wir haben dann nach Kitzen gesucht, und ich habe damals eins gefunden“, berichtet die 37-jährige Seelbacherin.