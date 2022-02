Grünebachs Ortsbürgermeister Mike Pfeifer nimmt die Folgen der Pandemie mit Humor. „Ganz ohne Sitzung geht es heute nicht“, begrüßte er die Mitglieder des Ortsgemeinderates am Samstagvormittag zur ersten Ortsbegehung im neuen Jahr. Mit seiner Einleitung spielte Pfeifer auf den Umstand an, dass am vergangenen Samstag tatsächlich in der Bürgerstube die Prunksitzung über die Bühne gegangen wäre.