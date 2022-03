Neue Kurse gibt es im Heilstollen des Besucherbergwerks Grube Bindweide. Das Therapie- und Kursprogramm startet am Sonntag, 20. März, wird in einer Pressemitteilung berichtet. Ärzte empfehlen demnach den Aufenthalt in einem Heilstollen bei der chronischen Lungenerkrankung COPD, bei Asthma und bei einer Post-Covid-Erkrankung.