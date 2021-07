Grube Bindweide: Neue Ausstellungsstücke zur Saisoneröffnung

„Glück auf!“ hieß es zur Saisoneröffnung des Besucherbergwerks der Grube Bindweide. Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Joachim Brenner, und der altgediente Bergwerksführer Hans-Joachim Weger konnten zu den ersten Untertageführungen bereits viele Besucher begrüßen. Alle Führungen am Eröffnungswochenende waren ausgebucht.

Vor der ersten Einfahrt wurde jedoch im Beisein von Mitgliedern des Bergwerksteams, der ersten Besucher und des Geschäftsführers des Fördervereins der Grube Bindweide, Konrad Schwan, ein neues Ausstellungsstück präsentiert und in Betrieb genommen. In der Grubenschmiede ist ab sofort ein restaurierter Blasebalg aus alten Zeiten zu sehen und zu spüren. Er ist voll funktionstüchtig und bläst beim Betätigen zur Erfrischung der Besucher einen ordentlichen Luftzug durch eine Rohrleitung. Außerdem neu: Im Besucherbergwerk ist eine alte Registrierkasse zu sehen – doch dazu in einem späteren Artikel mehr.

Ab sofort gelten wieder die folgenden allgemeinen, regelmäßigen Öffnungszeiten: mittwochs, samstags und sonntags sowie an Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr. Gruppen ab acht Personen können auch außerhalb dieser Zeiten Termine vereinbaren.

Der Eintrittspreis für die Untertageführung beträgt 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder. Für Familien und bestimmte Personengruppen gibt es ermäßigte Eintrittspreise.

Die Untertageführungen, die natürlich unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregelungen und der Maskenpflicht durchgeführt werden, finden mit maximal zwölf Personen nach grundsätzlicher Anmeldepflicht und Kontaktdatenerfassung statt. Es besteht aber keine Corona-Testpflicht für den Besuch der Grube Bindweide. Eine Führung dauert etwas mehr als eine Stunde.

Darüber hinaus können sich die Besucher die Ausstellung im Übertagebereich anschauen und an Samstagen an einer Schmiedevorführung teilnehmen. Achtung: Besucher müssen sich unbedingt vorher anmelden, damit eine geordnete Durchführung des Besucherbetriebs unter den zu beachtenden Bedingungen gewährleistet werden kann.

Anmeldungen sind während der allgemeinen Dienststunden der Verwaltung unter Telefon 02741/291.118 und während der Öffnungszeiten des Bergwerks unter Telefon 02747/7845 möglich. Auch unter den E-Mail-Adressen tourismus@vg-bg.de und info@bindweide.de kann man sich anmelden. Nicht zuletzt kann man dies auch während der genannten Öffnungszeiten direkt am Empfang des Besucherbergwerks tun.