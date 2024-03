Plus Steinebach Grube Bindweide: Long-Covid-Patienten für Studie gesucht i Entspannung in der Stille des Berges: Die ruhige Atmosphäre des Bergwerks bietet ganz besonders die Möglichkeit, von der Hektik des Alltags Abstand zu nehmen und loszulassen. Foto: Archiv Markus Döring Lesezeit: 2 Minuten Die Heilstollentherapie gilt als besonders wirksam bei vielen Erkrankungen der Atemwege (COPD, Asthma, Allergien, Nasennebenhöhlenentzündung und anderen) und bei Post-Covid beziehungsweise Long-Covid. Für eine Studie suchen Wissenschaftler nun Teilnehmer. Am 7. April beginne die neue Heilstollensaison mit einem dreiwöchigen Kurs, wie die Verwaltung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain mitteilt. Drei weitere Liegekuren sind im Laufe der Saison bis Ende Oktober geplant.

Bei Anspannung und Erschöpfung und bei dem Wunsch, abzuschalten oder zu entspannen, sei die Abgeschiedenheit und Ruhe im Inneren des Berges eine Wohltat, schreibt die VG-Verwaltung in ihrer Mitteilung. Das haben die vielen Erfahrungen der vergangenen 50 Jahre gezeigt – denn so lange gibt es in Deutschland schon die Heilstollentherapie. ...